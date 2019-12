Bursa'da Moldova gecesi

Moldova'ya yat?r?m yapan Bursal? i? adamlar? d?zenlenen gecede bir araya geldi.

Moldova Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Serkan Yaz?c?, ev sahipli?inde Moldova'ya yat?r?m yapan Bursal? i? adamlar? bir araya geldi. ?stanbul Moldova Ba?konsolosu Alexandru Prigorschi'nin de kat?ld??? programda, Moldova'ya yap?lan yat?r?mlar konu?uldu. Moldova Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Serkan Yaz?c?, "Moldova'da i? yapan i? adamlar?m?zla bir araya geldik. Moldova ile ilgili bilgiler verdik. Kayna?ma, g?r??me toplant?s? yapt?k. Moldova'da ticaret yapan i? adamlar?m?za her zaman yard?mc? olmaya haz?r?z. Toplant?lar ?ok ?nemli. Moldova'n?n s?ralamas?nda AB birinci, Rusya ikinci ve T?rkiye ???nc? s?rada. Bu y?l y?zde 100 artm??. Bunda Bursa'n?n ?ok b?y?k pay? var. Bursa en b?y?k pay? alan illerimizin ba??nda geliyor" dedi.