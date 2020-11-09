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Bursa'da motosiklet hırsızları yakayı ele verdi

Bursa’da motosiklet hırsızları 187 saatlik güvenlik kamerası incelemesi sonucu yakalandı.

Bursa'da motosiklet hırsızları 187 saatlik güvenlik kamerası incelemesi sonucu yakalandı. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, geçtiğimiz gün Gürsu ilçesi Ağaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evin depo kısmında bulunan motosikleti çalan hırsızlar güvenlik kameralarını hesaba katmadı. Motosiklet sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri şüphelilerin H.A. ve E.B. olduklarını tespit etti. Yaklaşık 187 saatlik güvenlik kamerasını inceleyen ekipler iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.


Mahkemeye çıkarılan iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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