İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursa'da motosiklet hırsızlığı kamerada

Bursa’nın İznik ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis hırsızları yakalarken, motosikletleri sahiplerine teslim etti.


Edinilen bilgiye göre, İznik ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı. Daha önce de yaşanan hırsızlıkların ardından harekete geçen İznik polisi, hırsızları kısa sürede yakaladı. Çalınan üç motosikletin izini süren polis, ilçenin belirli noktalarında bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Motosiklet çalma ânı kameralar tarafından görüntülendi. Polis, Yenişehir ilçesinden gelen H.İ.K. (16) ve Ferhat İ'yi (21) gözaltına aldı. Zanlılardan H.İ.K. tutuklandı. Polis 3 motosiklet ise sahiplerine teslim etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.