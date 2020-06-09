Bursa'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Ağaçişleri Sanayi 24. Sokak üzerinde meydana geldi. Abdullah K. idaresindeki 16 KNT 79 plakalı motosiklet ile Onur Ç. idaresindeki 16 KCN 13 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Abdullah K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu kazayla ilgili incelemenin ise sürdürüldüğü öğrenildi.