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Bursa'da motosiklet kazası: 1 ölü

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 3 motosikletin karıştığı kazada 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 3 motosikletin karıştığı kazada 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.


Kaza, Yenişehir ilçesi Mecidiye Köy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.K. arızalanan motosikletini arkadaşı B.U.'nun motoruna bağladı. Tamirciye gitmek için yola çıkan iki arkadaşa E.A.'nın (13) kullandığı motosiklet çarptı. Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan E.A. hayatını kaybetti.

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