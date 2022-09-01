İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da motosiklet otomobili çekti

Bursa’da arıza yapan Tofaş marka otomobili motosiklet iple çekti.

Bursa'da arıza yapan Tofaş marka otomobili motosiklet iple çekti. O anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.


Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arızalanarak yolda kalan Tofaş Şahin model otomobilin yardımına motosiklet koştu. Motosiklet sürücüsü otomobile ip bağlayarak kilometrelerce arızalanan otomobili çekti. O anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.

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