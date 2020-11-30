İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da motosiklet sürücüleri trafikte sohbet etti

Bursa’da iki motosiklet sürücüsü trafiğin yoğun olduğu Mudanya yolunda tehlikeli hareketler sergileyerek seyahat ettiği görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da iki motosiklet sürücüsü trafiğin yoğun olduğu Mudanya yolunda tehlikeli hareketler sergileyerek seyahat ettiği görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.


Olay, Mudanya yolu istikametine meydana geldi. Seyir halindeki iki motosiklet sürücüsü trafiğin sıkışık olduğu saatlerde bir şeridi kapatarak yan yana seyir halindeyken sohbet etmesi ve sonrasında tehlikeli hareketler sergilemesi yürekleri ağızlara getirdi. Hiçbir koruma önlemi olmadan hız yapan ve makas atan sürücüler çevredeki araç sürücülerinin uyarılarına aldırmadan seyahatlerine devam etti. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde iki sürücünün trafiği tehlikeye düşürme anları saniye saniye kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.