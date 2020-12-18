Bursa'da motosiklet sürücüsü elleri cebinde şerit değiştirdi

Bursa'da elleri ceplerinde motosiklet kullanarak şerit değiştiren sürücü kendi canını tehlikeye attı. Trafikte sürücülere de zor anlar yaşatan motosiklet sürücüsü kameraya yansıdı

Bursa İzmir yolunda bir motosiklet sürücüsü elleri cebinde şerit değiştirerek trafikte yol aldı. Kendi canını tehlikeye atan sürücü, diğer araç sürücülerine de zor anlar yaşattı. Kafasında kaskının takılı olduğu ama gidonu tutması gerekirken ellerinin cebinde olması "pes" dedirtti. Bir araç içindeki vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntülerde bir süre yolun sağından giden motosiklet sürücüsü daha sonra elleri cebinde sol şeride geçiş yapıyor.