Bursa'da motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk

Bursa'da 3'ü çocuk 5 kişinin motosikletteki tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde, 3'ü çocuk 5 kişinin bulunduğu motosiklet, şehir merkezine doğru giderken çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, 1 çocuğun motosiklet sürücüsünün önünde durduğu, 2 çocuk ve 1 kadının da sürücünün arkasında oturduğu görüldü. Şaşkın bakışlara aldırmayan motosiklettekiler, tehlikeye aldırmadan yollarına devam etti.