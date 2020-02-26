İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da motosiklete çarpan araç sürücüsü kayıplara karıştı

Bursa’da motosiklete çarpan otomobil kayıplara karıştı.

Bursa'da motosiklete çarpan otomobil kayıplara karıştı. Yaralı motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.


Kaza, Osmangazi ilçesi İzmir Yolu-Acemler Kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, 69 yaşındaki Remzi Aslantekin idaresindeki 16 ABP 894 plakalı motosiklete çarptı. Kaza yerinden kaçan otomobil sürücüsünün çarptığı motosikletin üstünden düşerek savrulan Aslantekin ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra kazazedeyi hastaneye kaldırdı. Polis ise kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik araştırma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.