Bursa'da motosikleti ile römorkun altına giren talihsiz adam hayatını kaybetti

Bursa'da motosikleti ile traktör römorkunun altına giren talihsiz adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında motosikleti ile tarlasına gitmekten olan Mustafa Dorak (58), karşı yönden gelen yabancı uyruklu Shamsul R. idaresindeki 16 EJC 85 plakalı traktörün arkasına bağlı römorkun altında kaldı. Kazayı gören vatandaşlar jandarma ve 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Motosiklet sürücüsü Mustafa Dorak olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan traktör sürücüsü Shamsul R. (27) ise Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.