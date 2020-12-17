İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da motosikletiyle tek teker üstünde giden sürücünün düşme anı kamerada

Bursa’da sokak arasında motosikletinin önünü kaldırarak tek teker üstünde giden sürücünün düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da sokak arasında motosikletinin önünü kaldırarak tek teker üstünde giden sürücünün düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi'nde bir sokakta meydana gelen kaza ucuz atlatıldı. Sokak arasında motosikletin önünü kaldırarak tek teker üstünde bir süre giden sürücü dengesini kaybedince yere düştü. Çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıyan kazada sürücü düştükten sonra yerden kalkarak motorunu kaldırdığı görülüyor. Hem kendi canını hem de çevredekilerin canını hiçe sayan motosiklet sürücüsünün bu hareketi ‘pes' dedirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.