İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da motosiklette ailecek yolculuk kameralarda

Bursa’da bir motosiklette 4 kişilik bir ailenin yolculuğu trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.

Bursa'da bir motosiklette 4 kişilik bir ailenin yolculuğu trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.


Olay, merkez Merkez Yıldırım ilçesi Vişne Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte bir motosiklete 4 kişilik bir ailenin bindiğini gören diğer sürücüler gözlerine inanamadı. Ailenin canlarını hiçe sayarak seyahat etmeleri cep telefon kamerasına yansıdı.

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