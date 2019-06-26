Bursa'da Muazzez Abacı ve Gökhan Tepe rüzgarı

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen 58'inci Uluslararası Bursa Festivali'nin 7'nci gününde Gökhan Tepe ile Muazzez Abacı sahne aldı. Konserin sonlarına doğru ikilinin yaptığı düet, seyirci tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından bu yıl 58'incisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Usta sanatçıların bir araya geldiği festivalin 7'nci günüde pop müziğin önemli isimlerinden Gökhan Tepe ve Klasik Türk Müziği'nin duayenlerinden Muazzez Abacı sahne aldı. Konser başlangıcında sahne alan Gökhan Tepe, seslendirmiş olduğu şarkılarla müzikseverleri coşturdu. Ardından sahneye çıkan Muazzez Abacı ise müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Konserin sonlarına doğru ikilinin yapmış olduğu düet ise, katılımcılar tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.