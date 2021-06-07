Bursa'da muhtar istiyor, Büyükşehir yerine getiriyor

Mudanya ilçesinin Hasanbey Mahallesi Engin Adıyaman Caddesi'nde bulunan hız kesiciler Büyükşehir Belediyesi'nin yolları asfaltlanmasının ardından kaldırılmıştı. Hasanbey Mahallesi Muhtarı Vezir Sağlam'ın talebi üzerine, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler aynı yere tekrar hız kesici yaptı.

Ekiplerin çalışmalarına AK Parti Mudanya ilçe yöneticileri, AK Parti Mudanya Hasanbey Mahalle Başkanı ve Hasanbey Mahalle Muhtarı Vezir Sağlam da eşlik etti. Yapılan hız kesici sayesinde araçların bu bölgede yavaşlamaları sağlanırken, vatandaşlar daha güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmeye başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İlçe Başkanı İnci Söğütlü, “Vatandaşlarımızın ve muhtarlarımızın taleplerini bir bir dinliyor ve yerine getirmek için çalışıyoruz. Hasanbey muhtarımızın talebi üzerine çok kısa bir sürede Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler çalışmalarına başladı. Bu caddede hız kesici olmadığı için sürücüler çok sür'atli bir şekilde geçiyordu. Hem okula giden öğrenciler ,hem de diğer yayalar yoğun bir şekilde bu yolu kullanıyor. Vatandaşlarımızın can güvenliği bizim için çok mühim. Bundan sonra da bu konuda Büyükşehir Belediye'miz çalışmalarına devam edecek. Mudanya'mıza hizmetleri için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'mız . Alinur Aktaş'a ve bütün ekiplere teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi Mudanya'mıza hizmet yine Büyükşehir'den.” dedi.