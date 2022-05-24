Bursa'da muhtarların müzik aşkı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası'nın eşliğinde 22 muhtardan oluşan ve Türkiye'de bir ilk olan ‘Muhtarlar Korosu' bu kez Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası yönetiminde sahneye çıkan ‘Muhtarlar Korosu', salonu dolduran sanatseverlerden tam not aldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve AK Parti İl Başkanvekili Zehra Demiröz'ün de izlediği konserde muhtarlar, performanslarıyla göz doldurdu. Konserin ilk bölümünde Muhtarlar Korosu'na Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren BUSMEK Sanat ve El Becerileri Uygulama Evinde Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası tarafından verilen eğitimi başarıyla tamamlayan ‘Kadın Ritim Grubu' eşlik etti.

‘Mühürden Notaya' temalı konserler serisinin son durağı Nilüfer'de Serkan Kiviz'in şefliğinde ‘Kırmızı Gülün Alı Var', ‘Akşam Güneşi 've ‘Dert Ortağım Benim' gibi Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz eserlerini seslendiren Muhtarlar Korosu konserin sonunda alkış yağmuruna tutuldu. Konser bitiminde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik ve Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Şef Serkan Kiviz'e plaket ve çiçek takdim etti.