Bursa'da muhteşem düğün

Harput Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Etkeser ve Filiz Etkeser'in avukat oğulları Ayberk Etkeser ile Dr. Mehmet Bilgin ve Selda Bilgin'in kimya ve biyoloji mühendisi kızları Zeynep Bilgin muhteşem bir düğün töreniyle evlendi.

Koç Üniversitesi'nde başlayan arkadaşlıklarını evlilikle taçlandıran çiftin düğün töreni Hilton Oteli Balo Salonu'nda çok sayıda davetlinin katılımı ile gerçekleşti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın kıydığı nikahın şahitliğini 65. Hükümet Başbakan Yardımcısı Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursalı sanayici Turan Karakoç ile genç çiftin arkadaşları yaptı.

TerimEvents tarafından organize edilen düğün için balo salonu; duvar kaplamaları, özel efektler mumlar, kristaller ve canlı çiçeklerle yeniden dekore edilerek çiçek bahçesine dönüştürüldü. 64. ve 65. Hükümetlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını yürüten 24. Dönem Bursa Milletvekili Faruk Çelik ile 26. Dönem Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir ve Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan'ın da katıldığı düğüne Sağlık Bakanı Dr.Fahrettin Koca ve Bursa Milletvekili ve MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman telgraflarıyla iştirak etti.

Bursa iş, siyaset ve cemiyet hayatından çok sayıda seçkin davetlinin katıldığı düğünde sanatçı Yalın sahne aldı.