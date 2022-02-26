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Bursa'da müstakil ev alev alev yandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde tek katlı müstakil ev cayır cayır yandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tek katlı müstakil ev cayır cayır yandı. Yangın itfaiye ekiplerince bitişiğindeki evlere sıçramadan söndürüldü.


Yangın İnegöl'ün Yenive mahallesi 1. okul sokak üzerinde bulunan tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek bitişiğindeki evlere sıçramadan 1 saatte söndürdüler.


Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.


Polis ekipleri çevredeki güvenlik önlemleri alırken, çevredeki vatandaşlar meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izlediler.


Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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