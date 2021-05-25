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Bursa'da müstakil ev yangında küle döndü

Bursa’da tek katlı müstakil ev yanarak kül oldu.

Bursa'da tek katlı müstakil ev yanarak kül oldu. Yangını kundaklama olarak düşünen polis ekipleri, şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.


Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangını kundaklama olarak düşünen polis ekipleri şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. Yangında can kaybı olmazken, ev kullanılmaz hale geldi.

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