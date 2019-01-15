Bursa'da müzeler tek çatı altında toplanıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kent müzesinin 15 yıldan beri turistlere Bursa ile alakalı önemli bilgiler verdiğini belirterek, ek müze olarak hizmet verecek binadaki çalışmaların son aşamaya geldiğini ifade etti. Kent müzesinin kuruluşunun 16. yılında 16 Şubat tarihi itibariyle 1 ay sonra buranın açılışını yapmak istediklerini anlatan Başkan Aktaş,“Restorasyon tamamlanmak üzere. Yapımı 1926 yılında gerçekleşen 95 yıllık bu bina, uzun süre Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak vergi dairesi olarak kullanıldı. Meclisimizin aldığı karar doğrultusunda gerekli tahsis belediyemize yapıldı” dedi.

Ek müze binasında özel olarak tasarlanan alanlarda Cumhuriyet döneminin iki ressamı, Malik Aksel ile Ömer Kaleşi'ye ait çok önemli tabloların sergileneceğini söyleyen Başkan Aktaş, “Onlara da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bunun haricinde yeni binada periyodik olarak Bursa'nın tarihî ve kültürel değerlerine yönelik sergi ile etkinliklerin gerçekleştirileceğini ifade eden Başkan Aktaş, “Bursa'nın bütün katmanları tarafından doya doya kullanılacak bir mekân geliyor. Heykel'in arka tarafında, müzemizin ek binası şeklinde. Her iki binada da bundan sonra önemli hizmetler verilecek” şeklinde konuştu.

Müzeler ek çatı altında toplanacak

Başkan Aktaş, şehrin batı bölgesinde bir müze oluşumuyla alakalı çalışmalarının olduğunu duyurdu. Büyükşehir Belediyesi uhdesindeki müzelerin derlenip toparlanması, tek çatı altında buluşması ile alakalı hazırlık yaptıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Muhakkak kendi yerinde olması gereken müzelerimiz var. Onlar tabii ki bu durumlarını devam ettirecekler. Bu mânâda eldeki verileri tek tek sorgulayacağız. Şehrin batı bölgesine müze kompleksi şeklinde bir çalışmamız olacak” ifâdelerini kullandı.

Halkın, özellikle de çocuk ve gençlerin müzelerle buluşması için türlü projeler ürettiklerini belirten Başkan Aktaş, “Onlara seyâhatle ulaşım imkânları sağlıyoruz. Dramalı ders anlatımı noktasında ortamlar oluşturuyoruz. Hedefimiz, Bursa'nın tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan müzelerle geleceğimiz olan çocuklarımızı buluşturmak. Bu vesile ile emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.