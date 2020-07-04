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Bursa'da narkotik operasyonu: 2 gözaltı

Bursa İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik yaptığı çalışmada, uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre; İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada E.A., ve S.E.E., isimli şahısları yakaladı. Şahıslar üzerinde yapılan aramada; 7 adet uyuşturucu hap, metamfetamin ve bir miktar kokain maddeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şahıs ifadeleri alınmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine götürüldü. 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılan şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

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