İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da narkotik operasyonu: 9 gözaltı

Bursa narkotik polisi, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon yaptı.

Operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, satışa hazır halde paketlenmiş çok sayıda uyuşturucu çıkısı ele geçirildi.


Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları yönünde ihbar bulunan şahısları takibe aldı. Uzun süre yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından şahısların ev ve iş yerlerine operasyon yapıldı. Operasyonlarda S.D., K.T., B.M., M.S.M., H.S., O.F., K.A., M.A. ve S.Ü. isimli 9 kişi gözaltına alındı.


Şüphelilerin evlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş 450 gram metamfetamin, 270 gram esrar, 65 adet uyuşturucu tablet, 55 gram bonzai, satılmak üzere paketlenmiş bir miktar kokain, 3 adet hassas terazi ve esrar öğütmede kullanılan aparatlar ele geçirildi.


İlk işlemleri için emniyete götürülen 9 şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından çevik kuvvet polisi eşliğinde adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.