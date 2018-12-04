Bursa'da narkotik suçundan 73 kişi tutuklandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri tarafından yapılan son bir aylık operasyonda 487 kişi gözaltına alınırken, 73 kişide tutuklandı. Baskın ve yapılan aramalarda ise, 4 kg metamfetamin, 3 kg esrar, 2 kg bonzai, 41 adet ecstasy hap, 15 gram kokain, 11 gram eroin, 147 gram diğer uyarıcı maddeler, 9 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 76 bin 810 lira nakit para, çeşitli marka, model ve çapta 20 adet tabanca, 4 adet av tüfeği ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan bir lüks araca el konuldu.