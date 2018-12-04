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Bursa'da narkotik suçundan 73 kişi tutuklandı

Bursa Narkotik Şube Müdürlüğü Ekiplerinin son bir ayda gerçekleştirdiği operasyonda, 73 kişi tutuklandı, 76 Bin 800 lira, 10 kilo uyuşturucu, 20 adet silah, 4 av tüfeği ele geçirildi.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri tarafından yapılan son bir aylık operasyonda 487 kişi gözaltına alınırken, 73 kişide tutuklandı. Baskın ve yapılan aramalarda ise, 4 kg metamfetamin, 3 kg esrar, 2 kg bonzai, 41 adet ecstasy hap, 15 gram kokain, 11 gram eroin, 147 gram diğer uyarıcı maddeler, 9 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 76 bin 810 lira nakit para, çeşitli marka, model ve çapta 20 adet tabanca, 4 adet av tüfeği ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan bir lüks araca el konuldu.

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