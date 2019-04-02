Bursa'da "Narkotizm" heyecanı

Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak tarafından, emniyet müdürlüğü bahçesinde düzenlenen etkinlikte otizmli çocuklar okullarından polis otolarıyla alınarak yolda yapılan konvoy ile birlikte emniyet müdürlüğü bahçesine getirildi. Toplum Destekli Polis, Narkotik Olay Yeri İnceleme, Foto Film ve Çevik Kuvvet ekipleri tarafından birimler kurulan stantlarda çocuklara tanıtıldı. Narkotik köpeği Alfa tarafından dubalara gizlenen uyuşturucu maddeyi bulması için düzenlenen etkinlikte ise çocuklar keyifli vakit geçirdi. Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak ise etkinlik sonunda her biri için özel olarak dikilen Narkotem yazılı yelekleri çocuklara hediye ederek, toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.