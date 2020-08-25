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Bursa'da ne maske ne mesafe...42 kişi yakalanmasına rağmen uyarıya aldırmıyorlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın her gün yaptığı uyarılar, Sağlık Müdürlüğü’nün 3 düğünde 42 kişinin korona virüse yakalandığını açıklamasına rağmen düğünlerde ne maske ne de mesafe kurallarına uyuluyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her gün yaptığı uyarılar, Sağlık Müdürlüğü'nün 3 düğünde 42 kişinin korona virüse yakalandığını açıklamasına rağmen düğünlerde ne maske ne de mesafe kurallarına uyuluyor. Dün akşam 2 sokak düğününden sosyal medyaya yansıyan görüntüler "yok artık" dedirtti.


Bursa'da üç ayrı düğüne katılan 42 kişinin korona virüsü testinin pozitif çıkmasına rağmen, maskesiz ve sosyal mesafesiz düğünler yapılmaya devam ediyor.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyarılarına rağmen özellikle sokak düğünlerinde sosyal mesafe hiçe sayılıyor, maskeler takılmıyor. Bursa Hacivat ve Kızyakup mahallelerinde gerçekleştirilen düğünlerde kurallara uyulmadı.


Gelin ve damatla birlikte düğüne katılan vatandaşların da pistlerde çiftetelli oynaması cep telefonu kameralarına yansıdı. Gelin ve damadın yakınları için hazırlanan alandaki sandalyelerin içiçe olması da uyarıların dikkate alınmadığını gösterdi.

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