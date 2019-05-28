Bursa'da nefes kesen gösteri

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde belediye tarafından Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen sihirbaz gösterisi nefesleri kesti. Ücretsiz olarak düzenlenen Sütlaç Şov ve Sihirbaz gösterisine katılan çocuklar İllüzyonist Salih Gökay'ın şovlarıyla unutulmaz bir gece yaşadı.

Yenişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Ramazan Etkinlikleri Sütlaç Şov ve sihirbaz gösterileriyle son buldu.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde gerçekleştirilen gösterilere çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Emekli Edebiyat Öğretmeni ve Karikatürist Kemal Alkoç'un, çocuklara hayvan sevgisini; tiyatro, müzik, fotoğraf ve karikatürle harmanlayarak ve Barış Manço şarkılarıyla birlikte sahnelediği müzikal gösterimi ilgiyle izlendi.

Ardından aynı sahnede Sihirbaz Salih Gökay nefes kesen bir gösteri yaptı. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, sahnelediği illüzyon gösterileriyle çocukları büyüleyen Salih Gökay teşekkür etti.