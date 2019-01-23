Bursa'da nefes kesen kedi kurtarma operasyonu

Bursa'da bir apartmanın 7'nci katında bulunan daireden yan dairenin balkonuna geçip mahsur kalan Boncuk isimli kedi, itfaiye ve polisi alarma geçirdi. Sevimli kedi itfaiye tarafından tam kurtarılırken, ekipleri görünce tekrar sahibine geri döndü.

Olay, merkez Nilüfer İlçesi 29 Ekim Mahallesi'nde bulunan sitenin yedinci katında meydana geldi. Ev sahibi Ayşe G. Boncuk isimli kedisinin evde olmadığını fark etti. Kediyi evin içinde arayıp bulamayınca balkona çıktı.

Kedisinin yan dairenin balkonuna kaçtığını gören Ayşe G. itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 25 metrelik merdivenli araçla kedinin mahsur kaldığı balkona çıkmayı başardı. Fakat bu sırada kedi itfaiye ekibinden korkarak, tekrardan korkulukların arasından sahibine gitti. Olay sonrası kedinin sahibi ve komşuları derin bir nefes aldı.