İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursa'da nefes kesen mücadeleye ‘köpek' molası

Bursa’da amatör liginde mücadele eden Yenişehir Söylemiş Başak Spor ve Bursa Balkanspor mücadelesinde sahaya giren bir köpek, ikinci yarının 10 dakika geç başlamasına sebep olurken ortaya renkli görüntüler çıktı.

Bursa'da amatör liginde mücadele eden Yenişehir Söylemiş Başak Spor ve Bursa Balkanspor mücadelesinde sahaya giren bir köpek, ikinci yarının 10 dakika geç başlamasına sebep olurken ortaya renkli görüntüler çıktı.


Bursa'nın Yenişehir ilçesinde amatör ligde mücadele eden Söylemiş Başak Spor ve Bursa Balkanspor müsabakasının ikinci yarısının başlayacağı esnada sahaya giren bir köpek, ikinci yarının 10 dakika geç başlamasına sebep oldu. Orta sahanın üzerine yatan ve oyuncu tavırlar sergileyen köpek, futbolcuların ve hakemin uğraşlarına rağmen sahadan ayrılmadı. Bir süre futbolcular ile oynayan köpek daha sonra koşarak sahadan çıktı. Karşılaşmanın ikinci yarısı 10 dakika rötarlı başlarken renkli görüntüler ortaya çıktı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.