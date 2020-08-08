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Bursa'da nesli tükenmekte olan ilginç misafir

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan, küçük balaban türündeki kuş için Hayvan Barınağı’ndan yardım istendi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan, küçük balaban türündeki kuş için Hayvan Barınağı'ndan yardım istendi.


Çalışkan Sokak'taki mermer atölyesinin yanında Ramazan Loyan tarafından bir kuş bulundu. Yapılan araştırmada kuşun küçük balaban adında balıkçı bir tür olduğu öğrenildi. Kuş, Mustafakemalpaşa Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edildi. Barınakta ilk kontrolleri yapılacak olan kuş, kontrollerin ardından Karacabey Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilecek.

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