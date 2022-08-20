Bursa'da Nostalji Festivali coşkusu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘Nerde o eski günler' diyerek özlemle andığımız 80'ler ve 90'lar dönemlerinin güzelliklerini Mudanya'da düzenlenen ‘Nostalji Festivali' ile Bursalılara tekrar yaşattı. Festivalde sahne alan ‘Retrobüs' grubu ise alanı dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir akşam yaşattı.

Bursa'nın daha yaşanabilir bir şehir olması amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, şehrin sosyal ve kültürel hayatına renk katacak etkinliklere de imza atıyor. Konserlerden festivallere, spor müsabakalarından eğlence alanlarına kadar birçok farklı projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, bu kez de ‘Nostalji Festivali' düzenleyerek Bursalılara 80'ler ve 90'lar dönemlerinin coşkusunu yaşattı. Mudanya Mütareke Evi Müzesi önünde düzenlenen festival çerçevesinde 80'ler ve 90'lad dönemlerinin unutulmaz giysileri, yiyecekleri, içecekleri sergilenirken, o döneme ait müziklerle de katılımcılar zamanda yolculuğa çıkartıldı. ‘Nerede o eski günler' diyen 7'den 70'e her yaştan insanın katıldığı festivalde, başlarına bandana takan Bursalılar leblebi tozu yiyip meyveli gazozlardan içerek geçmişe duydukları özlemi giderdiler.

Mudanya Sahili'ndeki festival alanını geçen vatandaşlar, etkinlik sayesinde geçmiş hatıraları hatırladıklarını ve dönemi özlemle andıklarını söyledi. Etkinliği çok başarılı olduğunu ve keyif aldıklarını dile getiren Bursalılar, organizasyon için Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Festivalde ‘Retrobüs' grubu ise sahne alırken, binlerce kişi alanı doldurarak döneme damga vuran müzikleri Yeşilçam kokulu müziklerin keyfini çıkardı. O döneme ait giysilerle müthiş bir sahne performansı sergileyen ‘Retrobüs' grubu, Bursalılara unutulmaz bir akşam yaşattı. Coşkunun doruğa çıktığı konserde, Bursalılar da Yeşilçam müziklerine hep bir ağızdan eşlik ederek keyifli bir gün geçirdi. Konserin sonunda grubun performansı, alanı dolduran binlerce kişi tarafından alkışlandı. Yoğun katılım dolayısıyla Bursalılara teşekkür eden ‘Retrobüs' ekibi, organizasyondan dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Konser sonunda konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Demir, yenilenen Mudanya sahilinde düzenlenen 80'lere ve 90'lara özel Nostalji Festivali'nin büyük bir ilgi görmesinden mutluluk duyduklarını belirtti. Festivalle, Bursalıları müzikal bir yolculuğa çıkartmayı hedeflediklerini ifade eden Demir, “Dönemin Bursa'sındaki yaşam kültürünü canlandırmak ve dönemin müziklerini tiyatral sahne şovuyla Bursalılarla buluşturmayı amaçladık. Retrobüs konserinden fotoğraf sergisine, sokak oyunlarından Yeşilçam kokulu sahne performanslarına kadar birçok unsuru festival aracılığıyla sizlerle buluşturduk. Organizasyonda emeği geçenlere ve katılan tüm Bursalılara teşekkür ediyorum” dedi.