Bursa'da off road tutkunlarından basın açıklaması

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde mahsul ekili tarım arazisinde off road yapıldığı iddiasıyla hedef gösterilen off road tutkunları basın açıklaması yaptı.

Geçtiğimiz gün ilçeye bağlı Yalıntaş Mahallesi'nde Mustafa Tokcalar isimli çiftçiye ait yonca ekili tarlanın maddi hasara uğratıldığı ve off roadçıların hedef gösterildiği haberler medyada yer buldu.

Konuya ilişkin bilgi ve haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Triton Anadolu Off Road ve Doğa Sporları Derneği üyeleri bir basın açıklaması yaparak mahsul ekili olan tarlada verilen zararın kesinlikle off road araçlarına ait olmadığını ifade etti.

Triton Anadolu Off Road ve Doğa Sporları Derneği üyeleri şu ifadelere yer verdi: "Bölgemizde yaşanan üzücü ve camiamızı etkileyen durumdan dolayı bilgilendirme açıklaması sorumluluğu doğmuştur 16.02.2020 tarihinde haber sitelerinde çıkan haberde söz konusu olan off road kelimesi geçmesi bizim ve bütün Türkiye deki off road aracı kullanan kişi ve kişileri rahatsız etmiştir. Söz konusu ekili olan tarlada verilen zararın kesinlikle (off road) araçlarına ait olmadığı tespit edilmiştir. Off road; doğa sevgisiyle başlar. Doğa sporları ve Otomobil sporları kategorilerine girer. Yani bir insanın off roadcu olmasının iki ana temeli vardır. Bunlardan biri doğa sevgisi, ikincisi ise motorlu taşıtlara olan ilgisidir. İşte bu iki ana etken insanların off road sporunu sevmesine, off road araçlarına binmelerine ve bu işe gönül vermelerini sağlamaktadır.

Ekili arazilerde 4×4 araçları ile spin atan ve off road yaptıklarını sanan bu insanların; çektikleri videoları gururla internet ortamında paylaşmaları ise, sorunun tahmin ettiğimden daha büyük olduğunu anlamamıza yetiyor"

Kendini bilmez 3-5 kişi yüzünden tüm camianın zan altında bırakıldığını ifade eden üyeler, "Off roadcu kişi doğayla barışıktır. Kimsenin gidemediği yerlere gitme arzusu, doğayla mücadele etme isteği olan bu kişilerin aslında en sevdikleri şey doğada vakit geçirmek ve o eşsiz güzelliğe daha yakın olma isteğidir. Zaten bizler istemeyerek te olsak doğaya zarar verebiliyoruz. Kocaman motorlu araçlarımızın ormanın derinliklerinde çıkardıkları sesler bile bazen bölgede yaşayan vahşi hayvanları rahatsız edebilir. Ancak bunlar belirli bir noktaya kadar kabullenilebilir ve doğa ana tarafından zarar görmeden üstü örtülebilen kusurlardır. Bahsi geçen olay ile ilgili grubumuzun ve üyelerimizin hiç bir alakası yoktur. Gerekli bilgiler kolluk kuvvetlerine bildirilmiş,takibi sağlanmaktır" dediler.