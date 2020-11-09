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Bursa'da öfkeli sürücü minibüsünü ateşe verdi, yanan minibüsü polis söndürdü

Bursa’da öfkeli sürücü minibüsünü ateşe verdi.

Bursa'da öfkeli sürücü minibüsünü ateşe verdi. Yanan minibüsü polis ekipleri yangın tüpüyle söndürdü.


Olay, öğle saatlerinde Bursa-Ankara yolu Arabayatağı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, bir duruma sinirlenen minibüs şoförü, aracından inerek minibüsü ateşe verdi. O esnada kavşakta görevli polis memurları yangın tüpüyle alevlere müdahale ederek yangın büyümeden söndürmeyi başardı.


Daha sonrasında araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere Yavuzselim polis karakoluna götürüldü.

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