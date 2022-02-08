İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursa'da öğrenci servisi ile otobüs çarpıştı: 7 yaralı

Bursa’da öğrenci servisi ile otobüs çarpıştı.

Bursa'da öğrenci servisi ile otobüs çarpıştı. Kaza sonucu 1 öğretmen ve yedi öğrenci yaralandı.


Kaza, saat 11.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Odunluk mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir okula ait 5.sınıf öğrencilerini taşıyan servis sürücüsü U dönüşü yasak olan kavşaktan dönüş yapacağı sırada, geçiş üstünlüğü 16 M 340 plakalı özel halk otobüsle çarpıştı. Çarpışma sonucu serviste bulunan 1'i öğretmen 6 öğrenci yaralandı. Kaza sonucu yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.