Bursa'da öğrenci servisleri denetlendi

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüekipleri, okul giriş ve çıkış saatlerinde gerçekleştirdikleri uygulamalarda öğrenci servislerini inceledi. Ekipler kurulan uygulama noktalarında durdurdukları araçların, Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne uygunluğunu, rehber personel bulunup bulunmadığını, şoförlerin mesleki yeterlilik belgelerinin olup olmadığını kontrol etti.

Servislerdeki öğrencilere kırmızı düdük hediye eden ekipler, şoför ve öğrencilere bilgilendirici broşürler dağıttı.