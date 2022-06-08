Bursa'da öğrenciler, yeşil çevre için kolları sıvadı

Arıtma tesisini gezen çocuklar, şenlikte keyifli anlar yaşadı.

S.S. Yeşil Çevre Arıtma Tesisi Kooperatifi ve Ekol Tabiat Koleji'nin Dünya Çevre Haftası farkındalık etkinliğine Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz katılırken çocuklar, Yeşil Çevre Caddesi'nde atık toplayıp ayrıştırdıktan sonra arıtma tesisini gezdi ve sonrasındaki şenlikte keyifli saatler yaşadı.

‘Dönüşüm kutularını kullanın'

Çevre adına gurur duyulan bir gün yaşadıklarını kaydeden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Amacımız, gelecek nesillere çevre konusunda farkındalık aşılayabilmek. Bu dünya bize atalarımızdan emanet. Onlar nasıl bize yaşanılır bir dünya bıraktıysa biz de gelecek nesiller için aynı bilinçle hareket etmek zorundayız. Dolayısıyla çevre koruma bilincini küçük yaşlarda aşılamamız gerekiyor. Bu, kuşaktan kuşağa devam edecek bir anlayış olmalı. Çocuklarımız da zamanı gelince sonraki kuşaklara temiz bir şekilde bu emaneti bırakacaktır. Bu bilinçle geri dönüştürülebilir atıkları, çevremizdeki geri dönüşüm kutularına atalım. Arkadaşlarımızı, büyüklerimizi de de bu konuda mutlaka bilinçlendirelim. Böylece hem ülke ekonomisine katkı sağlamak hem de daha yaşanılır bir dünya için çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

‘En kıymetli esere sahip çıkalım'

Dünya Çevre Haftası doğrultusunda çok anlamlı bir etkinliğe imza atıldığını kaydeden Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz da “Çalışmalarıyla çevre için büyük mücadele veren ve Türkiye'ye örnek olmuş Yeşil Çevre'nin bölgemizde yer almasından dolayı gurur duyuyoruz. Tabiatın içinde, böylesine bir okulda bulunmak ve Çevre Haftası'nı kutlamak beni çok mutlu etti. Bizden sonraki nesillere bırakacağımız en kıymetli eserin çevre olduğunun bilincinde olmamız gerekiyor. Doğada olmak, çevrenin bir parçası olmak bizleri mutlu ediyor. Bu sebeple mutluluğumuzu paylaşmak için çevremizi korumamız gerekiyor. Bu anlamlı haftanın tüm insanlığın bilinçlenmesine vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

‘sosyal sorumluluğu çok önemsiyoruz'

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'ın Gürsu Ovası'nın korunması yönündeki çalışmalar için teşekkür plaketi verdiği Yeşil Çevre Genel Müdürü Mehmet Aydın da “Çocuklarımızla bir arada Dünya Çevre Haftasını kutlamanın mutluluğunu yaşadık. Çevreyi koruma bilinci için erken yaşlarda farkındalık oluşturabilirsek, ilerde bunun meyvelerini hep birlikte toplarız. Biz Yeşil Çevre olarak değerli çocuklarımıza daha yeşil bir çevre ve daha temiz su kaynakları bırakmak için çalışmalarımızı sürdürüyor, yatırımlarımızı planlıyoruz. Geleceğimiz için çalışan Yeşil Çevre, örnek alınan çalışmalarının yanında sosyal sorumluluk konusunda da fark oluşturmaya devam edecek” dedi.

Arıtma çalışmalarını öğrendiler

Okul Müdürü Duygu Untöken ise “Bu anlamlı günde tabiatın tam kalbinde, Yeşil Çevre Arıtma Tesisi ile iş birliği içinde olmaktan dolayı çok mutluyuz. Ekolojik bir felsefeyle eğitim yaparken sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize aşılamaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Ekol Tabiat Koleji öğrencileri de konuşmaların ardından Yeşil Çevre Caddesi üzerindeki çöpleri toplayarak ayrıştırdı. Öğrenciler daha sonra arıtma tesisini gezerek yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.