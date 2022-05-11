Bursa'da öğrencilerden “Sağlık için hareket et” yürüyüşü

Dünya Sağlık İçin Hareket Et etkinliğinde Bursalı minik öğrenciler 45 dakikalık yürüyüş gerçekleştirdi

Yıldırım Mümin Gençoğlu İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, öğretmenleri, okul İdaresi, Aile Birliği,Yıldırım Sağlık Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Emniyet Müdürü ile birlikte Kurtbasan Caddesi ve Çiçek Caddesi'nde 45 dakikalık farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdiler.

Fiziksel aktiviteyi özendirmek ve obeziteyi önlemek için okul bahçesinde bahar şenliği gerçekleştiren öğrenciler unutulmaz anlar yaşadı

Şenliğe İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nazım Yıldız, okul müdürleri sağlık müdürlüğü çalışanları katıldılar.

Bahar şenliği; yumurta tokuşturma ve topaç çevirme etkinliği ile başladı çuval yarışı, yumurta taşıma, sandalye kapmaca, süngerle su taşıma, denge tahtaları ile yürüme, mandal takmaca, balon patlatma, mumyalama nesne taşıma oyunları ile sona erdi.