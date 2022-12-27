Bursa'da okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 3,5 milyona yaklaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Millî Eğitim Bakanlığınca uygulamaya konulan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi çerçevesinde Bursa'da okullar kütüphanelerine kavuştu.

Millî Eğitim Bakanlığının okullar arası imkân farklılıklarını azaltmak amacıyla Ekim 2021 tarihinde başlattığı "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi doğrultusunda yapılan yeni kütüphanelerle mevcut kütüphanelerin zenginleştirilmesi sonrasında Bursa'daki kitap sayısıyaklaşık 3,5 kat aratarak 3 milyon 367 bin 60 oldu.

Kütüphanelerin artık kitap müzeleri değil, birer yaşam alanı olduğunu ifade eden Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Millî Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'in başlattığı, özellikle eğitimde fırsat eşitliğine önemli bir gösterge olan ve önemli katkı sağlayan bu çalışma çerçevesinde Bursa'da okullarımız kütüphanelerine kavuştu. Kütüphanelerin okullarımıza kazandırılmasında eğitimin üreten yüzü meslek liselerimiz önemli rol oynadı. Meslek liselerimiz adeta bir fabrika gibi çalışıyor.Kütüphanelerimizin malzemeleri liselerimizin atölyelerinde hazırlandı ve okullarımıza gönderildi. Öğrencilerimiz, okullarımızın atölyelerinde hummalı birer çalışmayla kütüphanelerimiz için masa ve kitaplık üretti. Okullarımıza ve öğrencilerimize de bu konudaki çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Okul kütüphanelerimizde kitap sayısı 3,5 milyona yaklaşırken, öğrenci başına düşen kitap sayımız ise 5 oldu. Her şey çocuklarımız için ve onların gelişimi için” dedi.

Okullar kütüphanesiz kalmasın projesinin, okullar arası imkân farklılıklarını azalmak ve eğitimde fırsat eşitliğini artırmak amacıyla uygulamaya konulduğunu belirten Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, “Projeyi hayata geçiren ve desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Millî Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'e şükranlarımızı sunuyoruz. Ülkelerin kalkınmasında ve refah seviyesinin artmasında beşeri sermaye kritik rol oynuyor. Bugün biliyoruz ki; beşeri sermayenin niteliğinin artmasında ana unsur eğitimdir. Bizler de geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize okuma kültürünü kazandırarak öğrencilerimizin sorgulayan, araştıran, analitik düşünen ve bilgi üreten bireyler olarak yetişmelerini sağlamak, onları hayata ve geleceğe hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.