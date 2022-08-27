Bursa'da okul öncesi çevreci takas

Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası'nın başlattığı proje çerçevesinde eski kitap ve defterlerini getiren öğrenciler kırtasiye ihtiyaçlarını ücretsiz temin edebiliyor. Meslek odası da üyesi olan kırtasiyecilerden olan üyelik aidatlarını, hurda defter ve kitapla takas ediyor.

Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası daha önce görülmemiş bir projeye imza attı. 2 aydır uygulanan proje çerçevesinde eski kitap ve kağıtlar değerlendiriliyor hem de oda üyelerinin aidatları bu dönüşümden sağlanıyor. Ayrıca kağıtları toplayan firmalar da belirli bir karla atıkları satarak kendilerine gelir elde ediyor. Öğrenciler evlerinde kullanılmayan kitapları Bursa'da herhangi bir kırtasiyeye götürülüyor. Burada kitaplar kilogramı 2,5 liradan satın alınıyor. Toplam bedel karşılığında da öğrenciler ihtiyaçlarını karşılıyor. Toplanan kitaplar daha sonra Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Odası tarafından aynı bedelle alınıyor. Odaya aidat borcu olan kırtasiyecilerin toplanan bu kitapların bedelinden aidatları düşülüyor, kalan meblağ nakit olarak esnafa ödeniyor.

“Kağıdın kilosu 1,7, kitap ve defterin 2,5 lira”

Yine matbaacılardan kilosu 1,7 liradan atık olarak çıkan kağıt, oda tarafından anlaşılan firmalarca geri dönüşüme kazandırılıyor. Odaya aidat borcu olan matbaacılardan aidat borcu düşülüp, kalan tutar nakit olarak ödeniyor. 2 ay gibi kısa sürede oda 20 bin liralık hurda kitap defter toplarken, çöpe giden kitap ve kağıtlar da geri dönüşüme kazandırılmış oldu. Ayrıca matbaalardan çıkan alüminyum, plastikler de geri dönüşüme kazandırılıyor.

Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Akif Erol, 350 kırtasiye, 350 matbaa olmak üzere, geri kalanının grafikerlerden oluşan toplam 800 üyeye sahip olduklarını söyleyerek, “Biz bu dönem yeni seçildik. Kafamızda bazı projeler vardı. Bunları hayata geçirmeye başladık. Bunların başında çocuklarımızın çöpe attıkları kitapları toplayarak hem geri dönüşüme kazandırıyoruz hem de ülke kaynaklarını heba etmemiş oluyoruz. Bu alınan kitaplar karşılığında çocukların kendi ihtiyaçlarını o bedel doğrultusunda vermiş oluyoruz. Oda üyelerinin topladığı kitapları esnaftan alarak tekrar geri dönüşüme veriyoruz” dedi.

Ülke ekonomisine ve çevreye katkı sağlanıyor

Matbaa sektörü ile ilgili de bir çalışma yaptıklarını kaydeden Erol, “Matbaada çıkan atıkları tartarak üyelerimizden topluyoruz. Kaç kilo olduğuna dair belge düzenliyoruz. Bunun karşılığında ister aidat borçlarından düşüyoruz isterseler de nakit veriyoruz. Bu şekilde ülke ekonomisine katkıda bulunmak için gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Alüminyum, demir , plastikler de alınıyor”

Başkan Erol sözlerini şöyle tamamladı; “Toplanan geri dönüşüm ürünlerinin bir bedeli var. Matbaadan aldığımız kağıdın kilogram fiyatı 1,7 lira, kırtasiyeden aldığımız kitabın ve defterin kilosu 2,5 lira bedelle toplanıyor. Bunun yanında matbaalardan çıkan alüminyum, demir ve plastik atıkların hepsini değerlendiriyoruz. Bunların da belirli ücretleri var. Bunları üyelerimize yayınlıyoruz. 2 aydır bu işi yapmamıza rağmen üyelerimiz ve bizler çok memnunuz. Bugüne kadar aidat ödemekte zorlanan üyelerimiz aidatlarını ödemiş oldu. Biz kısa sürede 15-20 bin lira arasında para topladık” dedi.

“Çocuklar için de biz esnaf için de çok güzel oldu”

Bursa'da uzun yıllar kırtasiyecilik yapan Yusuf Pal, “Bu proje 2 aydır devam ediyor. Bütün eski kitaplar çoğunlukla çöpe gidiyordu. Bu proje çerçevesinde eski kitaplar geri geliyor, öğrenciler farklı ihtiyaçlarını bu sayede karşılıyor. Çocuklar için de biz esnaf için de çok güzel oldu. Kağıt fiyatlarının arttığı bu günlerde projenin faydasını gördük. Aldığımız kitapları odaya teslim ediyoruz. Tutan miktar bizim odaya aidat borcumuz varsa düşülüyor, geri kalanı da nakit olarak bize ödeniyor” diye konuştu.

Matbaacı Metin Avcı da, eskiden kağıt atıklarını başka yerlere bıraktıklarını belirterek, şu an Matbaacılar Odası'na verdiklerini dile getirdi. Toplanan kâğıtların miktarından odaya ait aidat borcun düşüldüğünü anlatan Avcı, uygulamadan duydukları memnuniyetin altını çizdi.