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Bursa'da okullar açılmadan tatil edildi

Bursa’da etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın başlayacak yüz yüze eğitim iki gün ertelendi.

Bursa'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın başlayacak yüz yüze eğitim iki gün ertelendi.


Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:


"İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlamasına karar verilen resmi ve özel okullar ile Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı yatılı ve gündüzlü kuran kurslarının yüz yüze eğitime başlama kararının 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) gün (15.02.2021/16.02.2021) süreyle ertelenmesine, yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarımızda eğitime uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesine, özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde de eğitime 2 (iki) gün (15.02.2021/16.02.2021) ara verilmesine karar verilmiştir."

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