Bursa'da okullar öğrencilerle şenlendi

Bursa'da uyum eğitimi kapsamında okullarıyla buluşan öğrenciler büyük heyecan yaşadı. Nilüfer Işıktepe Rüveyde Dörtçelik ilk ve ortaokulunu ziyaret eden Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Minik öğrencilerle “tanışma” oyunu oynayan Dülger, öğretmenler ve öğrenci velileriyle de bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca uygulanan okula uyum eğitim süreci Bursa'da ve tüm yurtta başladı. Anasınıfı, ilkokul 1, ortaokul 5, lise hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri uyum eğitimi kapsamında okullarıyla buluştu. Işıktepe Rüveyde Dörtçelik ilk ve ortaokulunu ziyaret eden Sabahattin Dülger, öğrencilerin sevinç ve heyecanına ortak oldu. 5-6 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan uyum eğitimi, öğrencilerin okul kaygılarını gidermek ve okul ortamını sevdirmek, öğrenme ortamını, öğretmen ve arkadaşlarını tanımalarını sağlamak amacıyla 2006-2007 eğitim öğretim yılından bu yana sürüyor.

Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Sabahattin Dülger, “Sevgili öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz güzel bir yaz tatili dönemini geride bıraktılar. Soluklanmanın ardından yeni bir heyecan ve kararlılıkla Bursa eğitim camiası olarak 2019-2020 eğitim-öğretim yılına hazırız. Bu heyecan ve kararlılığı eğitim kadrolarımızda, öğrencilerimizde ve velilerimizde yıl boyunca diri tutacağız. 2019-2020 eğitim öğretim yılına Bursa'da bin 864 okul, 577 bin 650 öğrenci ve 38 bin 600 öğretmenimizle ile başlıyoruz. Bunun dışında açık öğretim sisteminde de yaklaşık 48 bin 50 öğrencimiz bulunuyor.” dedi.

Bursa'da yaklaşık 195 bin öğrencinin uyum eğitimi kapsamında olduğunu belirten Dülger, “Okul öncesinde 55 bin 140, İlkokul birinci sınıfta ise 53 bin 350 öğrencimiz okullarıyla ilk defa buluşacak. 5-6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek uyum eğitimlerinde çocuk-aile-öğretmen tanışma, okul ve eğitim ortamını tanıma, arkadaşlarla oyun oynayarak kaynaşma gibi etkinlikler düzenlenecek.” dedi.

Büyük bir heyecanla bekledikleri öğrencilerle kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını da ifade eden Dülger, yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi.

MEB çalışma takvimine göre okullarda birinci dönem 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip okullarının 5. sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak olan hazırlık sınıfı ve 9. sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin; eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilere yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunmak amacıyla 5-6 Eylül 2019 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak. Bu yıl ilk olarak uygulanacak ara tatiller konusunda ise birinci dönem ara tatili 18 Kasım 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Kasım 2019 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili 20 Ocak 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 3 Şubat 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili 6 Nisan 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 10 Nisan 2020 Cuma günü sona erecek.