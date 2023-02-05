Bursa'da okullar tatil edildi

İstanbul ve Ankara'dan sonra Bursa'da da okullar bir gün süreyle tatil edildi. Tatil beklentisi içine giren öğrenciler, Vali Yakup Canbolat'a sosyal medyadan mesaj yağdırdı. Vali Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Meteorolojik son veriler değerlendirildiğinde, ilimizde bu gece ve yarın gün boyu yoğun kar yağışı ve havaların soğumasına bağlı buzlanma beklendiğinden 06 Şubat 2023 Pazartesi günü için eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir” ifadelerini kullandı.