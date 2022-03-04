Bursa'da okullarda deprem tatbikatı

Bursa'da 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında tüm okullarda deprem tatbikatı yapıldı. Tofaş Fen Lisesi'nde de protokolün katılımı ile yapılan tatbikat sonrası öğrencilere çadır kurması öğretildi.

1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında Türkiye genelinde okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı düzenlendi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğü'nce, 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında; tüm okullarda olduğu gibi Tofaş Fen Lisesi'nde de Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, AFAD Bursa İl Müdürü Yalçın Mumcu, sivil arama kurtarma ekiplerinin katıldığı tatbikat gerçeği aratmadı. Ders esnasında sirenlerin çalması ile birlikte öğrenciler sıraların sağ tarafına başlarını koruyacak şekilde eğildiler. Ardından uygun zamanda sınıfları duvar kenarından hızlı adımlarla boşaltan öğrenciler okul bahçesinde toplandı. Kümeler oluşturan öğrencilerin sayımları öğretmenleri tarafından yapıldı. Ardından AFAD ekipleri öğrencilere deprem sonrası çadırların nasıl kurulacağını gösterdi. Öğrenciler de uygulamalı olarak çadırları kurdu. Sivil arama kurtarma ekipleri de öğrencilere deprem esnasında yapılması gerekenleri anlattı.

Tatbikat sonrası konuşan öğrenciler de ekiplere teşekkür ederek, önemli bilgiler edindiklerini anlattı.