Bursa'da okullarda ilk gün heyecanı

Bursa'da 577 bin 650 öğrenci ders başı yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Bursa Çimento Fabrikası Ortaokulunda öğrencilerin ilk ders heyecanına ortak oldu. Öğrencilerle yakından ilgilenen İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, "Bugün öğrenciler yeni bir sınıfa adım atıyor. Bir sene sonra inanın gelişen, büyüyen sadece yaşları olmayacak. Bilgileri ve becerileri de gelişecek. Ülkeye ve dünyaya bakışları değişecek. Daha fazla sorumluluk hissedecek. Aradan 20 yıl geçtiğinde muhtemelen benim torunlarımı buradaki öğrenciler eğitecek. Bu sebeple benim ve bu ülke için çok önemlisiniz. Sizlere sonsuz güveniyorum. Tüm öğrencilerinizin beceri ve meziyetlerini ortaya çıkarıp uygun ortaöğretim ve yüksek öğrenim alanlarına yönlendirebileceğiniz noktasında size inancım tam. Bunun yanında öğrencilerimizin ahlaki gelişimlerini, terbiyelerini sağlama noktasında da üst düzeyde kaygı taşıdığınızı biliyorum ve farkındayım. Bakanlığımız da her bir öğrencimiz için velilerle birlikte aynı heyecanı yaşıyor. Öğretmenlerimiz bu konuda hazırlar. Sizden isteğim bizlere güvenin. Çocuklarınızın geleceğini planlama noktasında bizlerle ortak çalışın" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Mehmet Salih Canbal ise, "Geçen eğitim öğretim yılında tüm taraflarıyla yoğun bir çalışma yapılmış ve eğitim vizyonumuzun uygulama süreçleri yapılandırılmıştır. Eğitim vizyonumuzda ifade edildiği üzere çocuklarımızın yaşayacakları çağın gerektirdiği becerilerle donatılmaları gerekmektedir. Ancak bu becerilerin yanında çift kanatlılık olarak ifade ettiğimiz eğitim sistemimiz, ekonominin nesnesi olmadan ekonomi dünyasının becerisine sahip olmaya, dünyaya uyum sağlarken kopmamaya, akademik beceriler yanında sanatsal ve sportif açıdan başarılı olmaya önem vermektedir. Eğitim vizyonumuzun bileşenlerini uygulamaya taşımak üzere birçok çalışma yapılmıştır. Bunların bazılarını bu yıl inşallah uygulamaya koyacağız. Bunlar, tasarım beceri atölyeleri, müze ve okul dışı öğrenme imkânları, okul profilini değerlendirme ve mesleki ve teknik eğitimde sektörel iş birliği içinde çalışmalarıdır. Bu yıl mesleki ve teknik eğitim alanında çok ciddi değişiklikler gerçekleştirdik. Özellikle 8. Sınıf öğrencilerimizin mesleki ve teknik eğitime olan ilgisi ve alakası oldukça arttı. Öğretmen ve yöneticilerimizin eğitimine çok önem verdik. 850 bin öğretmen ve yöneticilerimizi eğitime aldık ve buna devam etmekteyiz. Öğretmene sağlanan gelişim imkânlarının öğrenciye ulaşan en kısa yol olduğunu biliyoruz ve bu nedenle yeni kuşakların karşısına çıkacak öğretmenlerin her açıdan desteklenmesini sağlıyoruz" dedi.

İlk ders zilini çalan Canbal ve Dülger, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet ederek, onlara yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diledi.