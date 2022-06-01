İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursa'da okulun camından düşen öğrenci ağır yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde eğitim öğretim faaliyeti yapan özel bir okulda meydana gelen olayda 2.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eğitim öğretim faaliyeti yapan özel bir okulda meydana gelen olayda 2. katın penceresinden düşen öğrenci ağır yaralandı.


Olay Orhaniye Mahallesi Nurhan Sokakta bulunan bir özel okulda meydana geldi.


10 yaşındaki Beril K., pencereden aşağıya bakarken dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü.


Yaralanan çocuk olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.