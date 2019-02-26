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Bursa'da okur-yazar buluşmaları devam ediyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Okur-Yazar Buluşmaları’ etkinliklerinin bu seferki konuğu “Ormandaki Dev”, “Büyük Atatürk’ten Küçük Öyküler”, “Çocukların Hakları Var” serisi gibi pek çok sevilen çocuk kitaplarının yazarı Süleyman Bulut oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Okur-Yazar Buluşmaları' etkinliklerinin bu seferki konuğu “Ormandaki Dev”, “Büyük Atatürk'ten Küçük Öyküler”, “Çocukların Hakları Var” serisi gibi pek çok sevilen çocuk kitaplarının yazarı Süleyman Bulut oldu.


Tayyare Kültür Merkezi'nde yapılan ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte deyimler ve atasözleri üzerine keyifli bir söyleşi yapıldı. Geçmişten günümüze bilinmeyen, unutulmaya yüz tutmuş atasözleri ve deyimlere ayna tutan Süleyman Bulut, minik hayranlarının merak ettikleri sorulara da tek tek yanıt verdi. Etkinliğe katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zehra Sönmez, söyleşisiyle çocuklara yeni ufuklar açan yazar Süleyman Bulut'a teşekkür etti.

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