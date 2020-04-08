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Bursa'da olduğu iddia edilen kaçak tıraş operasyonun Çankırı'da yapıldığı ortaya çıktı

Sosyal medyada polisin kaçak tıraş yapılan tamir atölyesine baskın yaptığı görüntülerin adresinin Bursa olmadığı Çankırı’nın Çerkeş ilçesindeki bir oto sanayinde çekildiği ortaya çıktı.

Sosyal medyada polisin kaçak tıraş yapılan tamir atölyesine baskın yaptığı görüntülerin adresinin Bursa olmadığı Çankırı'nın Çerkeş ilçesindeki bir oto sanayinde çekildiği ortaya çıktı. Polisin yaptığı baskında kaçak tıraş yapan kuaföre 3 bin 150 lira ceza kestiği öğrenildi.



Sosyal medyada Bursa etiketiyle paylaşılan ve Bursa'da çekildiği iddia edilen baskın görüntüleri yoğun ilgi görürken izleyen vatandaşlar "Yasa dışı tıraş örgütü çökertildi" şeklinde yorumlarda bulundu. Sosyal medyada ilgi gören ve Bursa'da çekildiği iddia edilen görüntülerin Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde çekildiği polisin bir oto sanayi sitesinde bulunan tamir atölyesine yaptığı baskında izinsiz saç kesimi yapan 2 kişiye 3 bin 150 lira para cezası kestiği öğrenildi.

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