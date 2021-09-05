Bursa'da ölü yunus balıkları birer birer karaya vuruyor

Gemlik'te 2 nolu sahilin çıkış bölümünde yaşanan olayda ise bölgedeki işletme tarafından yunus balığının karaya vurduğu görüldü. Çay bahçesi sahipleri tarafından canlı olma ihtimaline karşı yanına gidilse de öldüğü anlaşıldı. Ölü yunus balığında herhangi bir yaranın bulunmaması da dikkatlerden kaçmadı. Yunus balığının ölüm sebebinin belirlenmesi için Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından inceleneceği belirtildi.