İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da ölümüne yolculuk

Bursa’da ana yolda seyir halinde giden TIR’ın dorsesine takılan çocuğun tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Bursa'da ana yolda seyir halinde giden TIR'ın dorsesine takılan çocuğun tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.


Bursa-Ankara yolu Şirinevler Metro İstasyonu civarında trafikte hızla seyir halinde giden TIR'ın dorsesine takılan çocuğun tehlikeli yolculuğu arkadan gelen aracın içerisinde bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Kısa sürede sosyal medyada yayılan video büyük tepki topladı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.