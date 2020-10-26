İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da ölümüne yolculuk kamerada

Bursa’da ölüme davetiye çıkartmaya devam eden gençler bu sefer de belediye otobüsünün arkasına patenle takıldı.

Bursa'da ölüme davetiye çıkartmaya devam eden gençler bu sefer de belediye otobüsünün arkasına patenle takıldı. O anlar ise anbean kameralara yansıdı.


Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde sefer yapan özel halk otobüsünün arkasına tutunarak patenleriyle kayan genç adeta ölüme davetiye çıkardı. Diğer araç sürücüsü ve vatandaşların tepkisini dikkate almayan gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.