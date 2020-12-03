Bursa'da 'önce yaya' uygulamasında sürücüler tek tek durdurulup bilgilendirildi

Bursa'da 'önce yaya' uygulaması kapsamında sürücüler tek tek durdurulup bilgilendirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan öncelik yaya uygulaması kapsamında yaya geçişlerinde polis ekipleri tarafından uygulama yapıldı. Uygulamada sürücü ve yayalara broşür dağıtıldı. Uygulamada sürücülere trafikte yayalara öncelik verilmesi gerektiği hatırlatılarak, yaya geçişlerinde araçların durarak yayaya yol verilmesi gerektiği anlatıldı.

Bursa'da 2020 yılında 2 bin 749 araç sürücüsüne idarî para cezası kesildi. 2019 yılında yayaların karışmış olduğu bin 97 kaza yaşanırken bu yıl 736 kaza yaşandı. 2019 yılında 16 vatandaş hayatını kaybederken, bu yıl 6 kişi öldü.

Diğer yandan 2019 yılında bin 174 vatandaş yaralanırken, bu yıl 813 kişi kazaları yaralı şekilde atlattı.